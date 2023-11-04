شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: كلمة شكري باجتماع بلينكن تؤكد محورية دور مصر في قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في الاجتماع الوزاري العربي مع انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، يعكس محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العزيز، أن كلمة سامح شكري كانت موجزة وملخصة لسردية الدولة المصرية لما يحدث وموضحة لنقاط التباين والاختلاف مع الرؤية الأمريكية بشكل حازم وواثق.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الكلمة أبرزت شمول السردية المصرية للأحداث في جوانبها الإنسانية والسياسية والدبلوماسية بكلمات واضحة وعبارات قوية ورسائل للإدارة الأمريكية بأن الدم العربي ليس أقل قيمة من دماء الشعوب الأخرى، وبأنه آن الأوان للتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يتعلق بإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كلمة وزير الخارجية، قطعت الطريق مرة أخرى على المزايدين على مصر، وأكدت أن السيادة المصرية غير قابلة للمساس، وأن تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لدى الدولة المصرية.