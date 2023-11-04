هيكلة شركات قطاع الأعمال على طاولة اللجنة "الاقتصادية" بالشيوخ

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة إجراءات مناقشة هيكلة شركات قطاع الأعمال.

جدير بالذكر أن شركات ومصانع قطاع الأعمال العام تواصل المضى قدما فى مشروع التحول الرقمى فى إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات فى عدد 7 شركات قابضة وشركاتها التابعة