كشفت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "منذ 7 تشرين الأوّل الماضي حتّى الآن، تسبّب القصف الإسرائيلي الهمجي على ​غزة​، في فقدان أكثر من 60 أسيرًا من أسرى العدو في غزة"، مشيرةً إلى أنّ "بعد عمليّات البحث، لا زالت 23 جثّة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتّى الآن، ويبدو أنّنا لن نستطيع الوصول إليها أبدًا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": القصف الإسرائيلي تسبب بفقدان أكثر من 60 من أسرى العدو ولا تزال 23 جثة منهم مفقودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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