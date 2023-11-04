كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة نقلًا عن مصدر أميركي، أنّ "حركة "حماس" طالبت بهدنة لمدّة 5 أيّام، مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليّين، وقدّمت قائمةً جزئيّةً بأسماء الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي نقلا عن مصدر أميركي: "حماس" طالبت بهدنة لـ5 أيام مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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