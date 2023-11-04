مقتل أكثر من 20 شخصا ونزوح 12 ألف أسرة من جراء الفيضانات في إثيوبيا

أعلن مكتب الاتصالات الإقليمي الصّومالي "مقتل أكثر من 20 شخصًا حتّى الآن، ونزوح أكثر من 12 ألف أسرة"، بسبب ​فيضانات​ مباغتة نجمت عن ​أمطار​ غزيرة انهمرت في المنطقة الصوماليّة في ​إثيوبيا​.

وأشار في بيان، إلى "تدمير جسور وطرق بسبب هطول الأمطار، ما صعّب الوصول إلى الأسر المتضرّرة، كما تمّ الإبلاغ عن أضرار لحقت بالماشية والمحاصيل والممتلكات"، مركّزًا على أنّ "ازدياد الأمطار وتوقّعات ​الأرصاد الجوية​، يظهران أنّ خطر الفيضانات لا يزال مرتفعًا".

وكان قد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الشّهر الماضي، بأنّ شرق إفريقيا سيشهد على الأرجح أمطارًا أكثر غزارةً من المعتاد، خلال الفترة من تشرين الأوّل إلى كانون الأوّل، بسبب ظاهرة "إل نينيو".

وترتبط ظاهرة "إل نينيو" عمومًا بزيادة المتساقطات في بعض مناطق جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتّحدة الأميركيّة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى. وقد تسبب جفافًا شديدًا في أستراليا وإندونيسيا وفي بعض مناطق جنوب آسيا وأميركا الوسطى.