الدفاع التركية: تدمير 15 موقعا تابعا لـ"بي كي كي" إثر عملية جوية استهدفت هاكورك شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "تدمير 15 موقعًا تابعًا لتنظيم "بي كي كي"، إثر عمليّة جوّيّة استهدفت منطقة هاكورك شمالي العراق"، موضحةً أنّ "العمليّة أُجريت بهدف إنهاء الهجمات الإرهابيّة من شمال العراق، عبر تحييد تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابيّة الأخرى، ولضمان أمن حدود البلاد، بما يتماشى مع حقّ الدّفاع عن النّفس، وفق المادّة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الأهداف المذكورة تتكوّن من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات، ويرجّح أنّها كانت تضمّ قيادات إرهابيّة لحظة القصف"، مشدّدًا على "حرص وزارة الدّفاع التّركيّة على استخدام ذخائر محليّة ووطنيّة خلال العمليّة". وأكّدت "عزيمة القوّات المسلّحة التّركيّة على مواصلة الحرب على الإرهاب حتّى تحييد آخر عناصره، بهدف الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبها".
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