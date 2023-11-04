الموسوي تعليقا على فصل الإعلامية عبد الصمد من "BBC": الإعلاميون الشرفاء يدفعون ثمن مواقفهم

وجّه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النّيابيّة النّائب ​ابراهيم الموسوي​، تعليقًا على فصل الإعلاميّة ندى عبد الصمد من قناة "بي بي سي" البريطانيّة، "تحيّة تقدير وتضامن واحترام لعبد الصمد، لموقفها الوطني الشّريف الصّادح بالحقّ".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من الواضح أنّ كلّ الإعلاميّين والإعلاميّات الشّرفاء يدفعون ثمن مواقفهم المشرّفة، في مؤسّسات ما يُسمّى الإعلام الحرّ العالميّة"، مؤكّدًا أنّ "هذا زمن افتضاح كذبهم حول الدّيمقراطيّة وحرّيّة الرّأي والتّعبير و​حقوق الإنسان​".