بتر وكسور بالعمود الفقري والجمجمة .. الصحة المصرية تكشف تفاصيل حالات المصابين القادمين من غزة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حالة المصابين التي نقلت لمستشفيات العريش من غـزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن حالة المصابين التي نقلت لمستشفى العريش من غزة وفرنا لهم كافة الخدمات وحالتهم صعبة، وهناك حالات بها كسور بالجمجمة وشظايا أثرت على المخ.

وأضاف عبد الغفار، أن كل هذه الحالات يتم تقديم الخدمة الصحية لها في شمال سيناء وهناك حالات تم نقلها إلى المجمع الطبي في بورسعيد لتقديم خدمة أمراض العيون لأن هناك حالات تعانى من انفجار في مقلة العين وحالات تم نقلها إلى معهد ناصر في القاهرة.

و تم استشهاد 150 من الكوادر الطبية و46 صحفيا وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول تدمير كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية.

وأوضح أن الأشقاء لديهم تقدير عميق لدور مصر، وما تقوم به من جهود كبيرة متابعًا: "مقدرين ذلك وده دورنا".

وأشار إلى أنه يتم استقبال 40 حالة يوميًا بداية من يوم واحد نوفمبر ودورنا كدولة شقيقة تقديم الدعم في هذه الظروف.