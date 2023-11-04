ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 9488 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 231 فلسطينياً، خلال الساعات الماضية في سلسلة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، لليوم 29 على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 9488 شهيداً، بينهم 3900 طفل ،و2509 نساء، وإصابة 24158، لافتة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء.

وأشارت وزارة الصحة إلى تلقيها مناشدات بوجود نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الإسرائيلي، من بينهم 1250 طفلاً، مؤكدة استشهاد 150 من الكوادر الطبية وقصف طائرات الاحتلال 27 سيارة إسعاف، بالإضافة لتعمد قصف 105 مؤسسات صحية.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لإنقاذ الواقع الصحي في مستشفيات القطاع في ظل توقف مولدات الكهرباء، ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى لخطر الموت.