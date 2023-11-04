مصرع 143 شخصًا في الزلزال الذي ضرب منطقة نائية غرب جمهورية نيبال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ما لا يقل عن 143 شخصًا مصرعهم في زلزال بلغت قوته 5,6 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة نائية غرب جمهورية نيبال .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان اليوم، أن الزلزال الذي ضرب أقصى غرب نيبال في جبال الهملايا في وقت متأخر يوم أمس الجمعة ، حدد مركزه على بعد 42 كيلومترًا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الوطنية النيبالية كوبر كاتايات ، أن السلطات المحلية أحصت مقتل 105 أشخاص في جاجاكورت و38 في روكوم، الإقليمين الأكثر تضرراً جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية، وإصابة أكثر من 100 جريح في الإقليمين ، مشيراً إلى أن فرق الإغاثة لا زالت تبحث عن الناجين من هذا الزلزال .

وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة شعر بها سكان نيودلهي الواقعة على بعد 500 كيلومتر من مركز الزلزال .