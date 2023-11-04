حماس تكشف عدد الأسرى القتلى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيراً.

وأضاف: “بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان على غزة”.

وأكد أبو عبيدة في وقت سابق اليوم أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: “يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها”.

وأضاف: “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.