"المنار": الجيش الإسرائيلي ألقى قذائف مضيئة في أجواء مستعمرة المطلة

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ ألقى قذائف مضيئة في أجواء ​مستعمرة المطلة​". وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "ردًّا على قتل عدد من المدنيّين خلال الأيّام الماضية، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلاميّة مساء اليوم السّبت، مكمنًا لِجنود العدو الصّهيوني ‏داخل أحد منازل ​مستعمرة المطلة​، وحقّقوا فيه إصابات مؤكّدة".

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