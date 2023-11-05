157 قتيلا على الأقل و200 مصاب نتيجة هزة أرضية ضربت النيبال أمس

أعلن النّاطق باسم الشّرطة النيباليّة كوبر كاتايات، لوكالة "فرانس برس"، مقتل 157 شخصًا على الأقل هم 105 في جاجاركوت و52 في روكوم، نتيجة هزة أرضية قويّة قوّتها 5,6 درجات ضربت منطقة نائية في غرب النيبال، أمس. وكانت السّلطات قد أحصت أكثر من 199 جريحًا في الإقليمَين.
من جهته، استبعد المتحدّث باسم وزارة الداخلية نارايان براساد بهاتاراي، للوكالة، أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير، موضحًا "أنّنا على اتصال بجميع المناطق، ومن الممكن العثور على بعض الجثث تحت الأنقاض". ولفت إلى أنّه تمّ نشر تعزيزات للقوى الأمنيّة، راجلة وبمروحيّات، للمساعدة في عمليّات البحث والإنقاذ.
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