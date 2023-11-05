الآلاف تظاهروا في برلين ودوسلدورف تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة

تظاهر الآلاف في برلين ودوسلدورف، تضامنًا مع الفلسطينيّين في قطاع غزة، ورفعوا لافتات كُتب عليها "أنقذوا غزة"، "أوقفوا الإبادة" و"وقف إطلاق النّار". وفي برلين، قدّرت الشّرطة أنّ عدد المشاركين وصل إلى تسعة آلاف، فيما قالت شرطة دوسلدورف في غرب ألمانيا إنّ العدد ناهز 17 ألف شخص.
وغلب الهدوء على التّظاهرات، لكن قوّات الأمن في العاصمة الألمانيّة أشارت إلى اعتقال نحو ستين شخصًا، مع تسجيل شكاوى من انتهاك النّظام العام.
وأكّدت شرطة برلين أنّ أيّ "إنكار لحقّ إسرائيل في الوجود، أو الإدلاء بمواقف معادية للساميّة تحضّ على الكراهيّة وتشيد بالعنف والإرهاب، يستدعي ملاحقات جنائيّة".
يُذكر أنّ في الأسابيع الأخيرة، شهدت العديد من التّظاهرات الدّاعمة للفلسطينيّين في ألمانيا، مواجهات عنيفة أحيانًا بين المشاركين فيها وقوّات الأمن.
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