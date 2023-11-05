آلاف الأشخاص شاركوا بمسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى دعمًا للفلسطينيين في غزة

شارك آلاف الأشخاص في مسيرات بالعديد من المدن في ​فرنسا​، دعمًا لل​فلسطين​يّين في ​قطاع غزة​، الّذي يتعرّض لقصف ​إسرائيل​ي كثيف منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، ردًّا على عمليّة "طوفان الأقصى" الّتي نفّذتها حركة "حماس".

وفي ​باريس​، ناهز عدد المشاركين بحسب الشّرطة 19 ألف متظاهر، لوّحوا بالأعلام الفلسطينيّة، ورفع بعضهم لافتات كُتب عليها "الحرّيّة لفلسطين". كما هتف المتظاهرون "قاطعوا إسرائيل" و"إسرائيل دولة إرهابيّة".

ولم تحظر الشّرطة هذه التّظاهرة الّتي دعت إليها جمعيّات ونقابات وأحزاب سياسيّة، لكنها ذكّرت مسبقًا بأنّها لن تتسامح مع "أيّ تجاوز".

وفي ليون، جمعت تظاهرة تحت الأمطار الغزيرة نحو 5000 شخص بحسب المحافظة، وسار المتظاهرون خلف لافتة كُتب عليها "رفع الحصار الإجرامي عن غزة، الحرّيّة لغزة". أمّا في مونبلييه بجنوب فرنسا، فقد نُظّمت تظاهرة شارك فيها نحو 1750 شخصًا بحسب المحافظة. وفي ​ستراسبورغ​ بشرق البلاد، شارك 1500 شخص بحسب الشّرطة في مسيرة، على وقع هتافات "إسرائيل إرهابيّة، (الرّئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ".