لجنة مصرية لمعرفة نوعية الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن توجيهه بتشكيل لجنة من الطب الشرعي؛ لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن أحد الأطباء الاستشاريين المتطوعين في علاج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، ناشده بعمل لجنة من المتخصصين في نوعية الجروح التي يمكن أن تكون ناتجة عن استخدام بعض الكيماويات، مؤكدا وعده للطبيب بتشكيل هذه اللجنة المتخصصة للوقوف على أسباب هذه الإصابات استنادا للدلائل العلمية.

وذكر: «هناك أطفال نسبة الحروق تصل إلى في جسمهم تصل إلى 60%، وهناك أطفال فقدوا عائلتهم بصورة كاملة».

وأشار إلى أن هناك أكثر من سيارة إسعاف تنتظر مصابي غزة عند معبر رفح؛ لعلاجهم في مصر، منوها بأن مصر تستقبل 50 حالة مصابة يوميا تأتي من معبر رفح للعلاج.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الأطباء الأكفاء المصريون في كل التخصصات لعلاج مصابي أطفال غزة، موضحا أن الوزارة تقوم بأقصى جهد لعلاج مصابي غزة داخل المستشفيات المصرية، فضلا عن خطة متكاملة لاستقبال أضعاف الأعداد من المصابين من الأشقاء بغزة، بالإضافة إلى وجود خطة لاستقبال مصابي الأورام من غزة.

وشدد على أن مصر تقف بجانب أشقائها في كل الدول الحدودية، ولا يمكن المزايدة على دور مصر، منوها بأن الدولة المصرية تستقبل جميع الأشقاء من السودان وليبيا وفلسطين وكل ما تحدث مشكلة مصر حاضرة وبقوة لدعم الأشقاء.