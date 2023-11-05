إسرائيل: أبلغنا عائلات 345 من قتلى الجيش وقلوبنا معهم

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن قوات الاحتلال ستستمر في محاربة الإرهاب، وبالدخول إلى عمق قطاع غزة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر صحفي له، منذ قليل، أن جيش الاحتلال تصدى لصاروخ من حماس عن طريق الجو، منوها بأن منظومتها الدفاعية ليست كاملة ومطلقة العمل، لذلك لابد من لجوء المواطنين الإسرائيليين إلى الأماكن الآمنة حتى تنتهي صافرات الإنذار.

وأضاف: «حتى الآن سلمنا تبليغات 241 من عائلات المحتجزين، وسنستمر في عملياتنا التي تضم جيش الدفاع والموساد وأجهزة الأمن، وسنقوم بكل شيء حتى نُرجع المختطفين إلى منازلهم، وأبلغنا عائلات 345 من قتلى الجيش وقلوبنا معهم».

ولفت إلى أن قوات الجيش في الفرقة 35 و15 التابعة لقوات الاحتلال، أسقطت أحد قادة حركة حماس، بعد أن سمع الاتصالات بين الجنود والمقاتلين والقادة وأنقض عليهم وقاتلهم، لتتمكن القوات بعدها من قلته.

وذكر أن قوات الاحتلال تدعو سكان غزة منذ اليوم الأول من الحرب على القطاع، من الانتقال من الشمال إلى الجنوب، حيث ظروف أكثر أمنا من ماء وغذاء، منوها بأن حماس تستخدم البنى التحتية للمستشفيات، في ظل تمكين المدنيين من العبور من الشمال إلى الجنوب بعد فتح قوات الاحتلال ممر آمن لهم، ولكن حماس حاولت إطلاق النيران لمنعهم من العبور واستخدامهم كدروع بشرية.

وتابع: «سوف نكشف للعالم كيف تستخدم حماس السكان كدروع بشرية، وسنستمر في دفع المدنيين من الشمال إلى الجنوب بقدر الإمكان».