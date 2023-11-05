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حماس تعلن إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات

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الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، صاروخا آخر بعيد المدى على جنوبي إسرائيل اليوم السبت.

وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخا من طراز عياش 250 على مدينة إيلات الساحلية في أقصى جنوب إسرائيل.

ويشار إلى أن هذا صاروخ من صنع حماس، وتشير الحركة إلى أن مداه يبلغ 250 كيلومترا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد هجوم من قطاع غزة بعد دوي إنذار تحسبا لسقوط صاروخ في منطقة أرافا شمال إيلات.

وتم اعتراض المقذوف بمنظومة الدفاع الجوي "حيتس". وذكر المسعفون أنه وفقا للتقارير الأولية لم يسقط قتلى أو جرحى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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