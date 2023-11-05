شكرا لقرائتكم خبر عن 345 قتيلاً من الجيش الإسرائيلي في «حرب غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، ارتفاع قتلاه خلال الحرب الجارية مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 345 من الضباط والجنود، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يسعي للحرب مع «حزب الله» اللبناني.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن العمليات العسكرية مستمرة في عمق قطاع غزة، متهماً حركة «حماس» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية. وقال: «حماس تستخدم البنية التحتية في غزة من أجل الإرهاب».

كما طالب مجدداً بإخلاء المستشفيات في غزة للتمكن من تفتيشها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي بفحص شاحنات المساعدات القادمة إلى غزة للتأكد مما تحتويه.

وشدد المتحدث العسكري على أن الجيش يعمل على إطلاق سراح الرهائن البالغ عددهم 240 لدى حركة «حماس».

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت في تصريحات له، أن الجيش يسعى للحفاظ على حياة الأسرى في غزة، مؤكداً أن المناطق التي تسيطر عليها حركة «حماس» تتآكل في القطاع.

كما حذر جالانت «حزب الله» اللبناني من الدخول في المواجهة الجارية، مؤكداً: «لا مصلحة لدينا في المواجهة مع حزب الله لكننا مستعدون». وتابع: «إذا كرر نصر الله خطأ السنوار سيكلف لبنان الكثير». كما جدد دعوته إلى سكان شمال غزة بالتوجة جنوباً قائلاً: «كل من يبقى شمال غزة يخاطر بحياته».