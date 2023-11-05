شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يتسبب بتعطيل الملاحة في مطار هامبورغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

تعطلت حركة الملاحة في مطار هامبورغ السبت، بسبب «احتجاز رهائن»، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق برجل مسلح برفقة طفلين في سيارته.

وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة «إكس»: «توجد حاليا عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ».

وأضافت: «نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حالياً وجود عملية احتجاز رهائن».

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأوردت صحيفة بيلد أن في سيارته طفلان، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.