شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الزلزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع نيبال في ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. فيما أعرب رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال الذي وصل أمس السبت إلى المنطقة المتضررة عن «حزنه العميق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال». ووعد بـ«تقديم الإغاثة للضحايا وعلاج الجرحى». ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن «حزنه العميق» للخسائر البشرية في النيبال. وأضاف: «الهند متضامنة مع الشعب النيبالي ومستعدة لتوفير أي مساعدة ممكنة».

ولقي ما لا يقل عن 157 شخصاً حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب النيبال، وفق حصيلة جديدة أمس السبت صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة أقصى غرب النيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر أمس الأول الجمعة، على عمق 18 كيلومتراً وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد مركزه على بعد 42 كيلومتراً جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت. واستفاق الأهالي من نومهم جراء قوة الزلزال الذي سوّى منازل طينية في قرى المنطقة التي ضربها بالأرض. ونُقل عشرات المصابين بكسور وجروح للعلاج في مستشفى بمدينة نيبالغونج الصغيرة قرب الحدود مع الهند. وتظهر مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكاناً يفتشون بين الأنقاض في الظلام لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة. ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة، بينما كانت تُسمع صفارات سيارات الإسعاف. وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات، إن السلطات أحصت مقتل 105 أشخاص في جاجاكورت و38 في روكوم، وهما الإقليمان الأكثر تضرراً، جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية. وكانت السلطات قد أحصت أكثر من 100 جريح في الإقليمين. ونشرت تعزيزات للقوى الأمنية، راجلة وبالمروحيات، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، على ما قال غوبال شاندرا بهاتاراي. وأضاف: «نقل المعلومات صعب كون هذه المناطق نائية. بعض الطرق مقطوعة بسبب الأضرار اللاحقة، لكننا نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى». وتهافت السكان إلى مستشفى منطقة جاجاركوت ناقلين الجرحى.وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها. (وكالات)