شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس برس» تطلب من إسرائيل التحقيق بعد قصف مكتبها في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

طلبت وكالة «فرانس برس»، السبت، من إسرائيل فتح تحقيق معمق وشفاف في المسؤولية المحددة لجيشها بعد الضربة التي ألحقت الخميس، أضراراً جسيمة بمكتبها في غزة التي تتعرض للقصف منذ أسابيع، على ما أعلنت في بيان السبت.

وقالت الوكالة، إنها أخذت علماً بالتصريحات الأخيرة لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتي أفادت بأن غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت بشظايا.

وتابعت: «هذه التصريحات وحدها لا يمكنها تفسير حجم الأضرار التي لحقت بمكتب وكالة فرانس برس» الواقع في أعلى مبنى مكون من 11 طابقاً.

وقال رئيس مجلس إدارة «فرانس برس» فابريس فريس في بيان: «إن استهداف مكتب وكالة أنباء دولية يبعث برسالة مثيرة للقلق لجميع الصحفيين الذين يعملون في ظروف صعبة مثل تلك السائدة الآن في غزة».

وأضاف: «من الضروري بذل الجهود الممكنة لحماية وسائل الإعلام في غزة».

بحسب حصيلة ل«مراسلون بلا حدود» التي رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب «جرائم حرب» بحق صحفيين في غزة، قتل 34 صحفياً منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويعمل تسعة أشخاص في مكتب «فرانس برس»، وهي إحدى وسائل الإعلام الدولية القليلة التي لديها مكتب في غزة، و«تضاعف جهودها للتمكن من إجلاء موظفيها وأفراد أسرهم الراغبين في مغادرة القطاع»، وفق المنظمة.

وانقطع بث مباشر متواصل لكاميرا للوكالة من غزة، مؤقتاً منذ السبت لأسباب خارجة عن إرادة الوكالة.

وقال متعاون مع «فرانس برس» تفقّد المكان الجمعة، إن قذيفة متفجرة يبدو أنها اخترقت غرفة الموظف التقني في مكتب غزة، من الشرق إلى الغرب، في الطبقة الأخيرة من المبنى المؤلف من 11 طبقاً، ما دمّر جداراً في الغرفة، وأوقع أضراراً بالغة في غرفتين مجاورتين.

والجمعة، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إنه «وفقاً لما في حوزتنا من معلومات حالياً، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك».

وتابعت: «من المهم جداً التأكيد أن المبنى لم يُستهدَف بأي شكل من الأشكال من الجيش الإسرائيلي، وليس لدينا أي مؤشر إلى أنه تم تفويت هدف في هذه الغارة»، مضيفة: «كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت في شظايا».

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، في بيان «الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ومقرات وسائل الإعلام كذلك».

وأودى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحياة 9488 شخصاً في إطار عمليتها العسكرية الرامية إلى القضاء على حركة «حماس».