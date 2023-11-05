شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات ضحمة في تل أبيب للمطالبة باستقالة نتنياهو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - وكالات

اندلعت صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية، السبت، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي طالب المحتجون باستقالته، من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة «حماس» منذ حوالي شهر.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة نتنياهو الذي يحمله المحتجون المسؤولية عن الفشل الأمني الأخير الذي تسبب في هجوم حركة «حماس» غير المسبوق على إسرائيل وقتلها 1400 شخص. كما طالب المحتجون الحكومة بوقف الحرب المعلنة على غزة والعمل من أجل الإفراج عن 240 أسيراً، لدى «حماس».

وتعاني حكومة نتنياهو من انخفاض شعبيتها بشكل حاد، إذ كشفت استطلاع للرأي مؤخراً أن 76% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو فوراً، ويرغبون في التفاوض للإفراج عن المحتجزين. وأكد 56% عدم ثقتهم في إدارة نتنياهو للحرب، مقابل 28% فقط أيدوا قراراته في الحرب.

وبحسب الاستطلاع يحمل 44% من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الفشل عن التصدي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويعد نتنياهو، الذي يترأس الحكومة الإسرائيلية للمرة السادسة في حياته، هو أطول رئيس وزراء في تاريخ البلاد بقاء في المنصب ويقود ائتلافا يمينياً من أكثر الحكومات تشدداً، ويتعرض لضغوط متزايدة بعد أن تحولت الصدمة الأولية إلى ثورة غضب إزاء الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم.

ويرفض نتنياهو( 74) عاماً تحمل المسؤولية عن الفشل الأمني الأخير، وتجاهل مراراً أسئلة حول إذا ما كان سيستقيل.