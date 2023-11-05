شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «سياران» تقتل شخصين في بلغاريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوفيا - أ ف ب

قضى رجلان في بلغاريا في حادثتين على صلة بأمطار غزيرة ورياح عاتية ضربت البلاد، السبت، غداة حصد العاصفة «سياران» أرواح 16 شخصاً في غرب أوروبا.

وقالت وزارة الداخلية، إن رجلاً يبلغ 51 عاماً قضى في انهيار جدار في قرية رازفيغوروفو. وأضافت الوزارة، أن الضحية الثانية رجل يبلغ 67 عاماً من بلدة فيليكي بريسلاف الواقعة في المنطقة نفسها. ويعتقد أنه راع سار على كابل كهربائي مقطوع في طريق عودته إلى منزله مع أغنامه. وقد نفق اثنان من حيواناته في الحادث.

إلى ذلك، نقلت امرأة إلى المستشفى، بعدما سقطت عليها شجرة في حديقة عامة.

واستجاب مئات من عناصر الإطفاء والإغاثة والشرطة لنداءات بشأن أضرار نجمت عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية السبت.

وقالت الوزارة، إن الأضرار الأكبر سجّلت في منطقة سموليان الجنوبية، وكذلك مناطق تارغوفيشت ورازغراد وسيليسترا وشومن إلى الشمال الشرقي.

وألحقت العاصفة أضراراً بالأسطح، وأطاحت بأشجار وأعمدة كهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار في عشرات القرى.

وتأتي الظواهر الجوية القصوى الجديدة، بعد شهرين فقط على مصرع أربعة أشخاص في أمطار غزيرة غمرت أجزاء من سواحل بلغاريا، وقطعت الجسور وحاصرت آلاف السياح.

وقضى 16 شخصاً هذا الأسبوع عندما ضربت العاصفة «سياران» غرب أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما تسبب بفوضى عارمة في مواعيد الرحلات الجوية.