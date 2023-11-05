شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات عارمة في العواصم الكبرى لوقف الحرب الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت العواصم الغربية الكبرى، أمس السبت، تظاهرات حاشدة تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة، وسط مطالب عاجلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتظاهر الآلاف في برلين وباريس ولندن وكوبنهاغن وروما، قبل أن تشهد المدن الأمريكية مثل واشنطن ونيويورك احتجاجات جديدة على غرار الأسابيع الماضية.

وتظاهر الآلاف، أمس السبت، في برلين تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وحضرت عائلات كثيرة مع أولادها، ورفعت لافتات كتب عليها «أنقذوا غزة» و«أوقفوا الإبادة» و«وقف إطلاق النار». ووضع متظاهرون كثر الكوفية الفلسطينية. وتجمع المتظاهرون في ساحة الكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين «حرروا فلسطين». ونظمت التظاهرة بدعوة من جمعيات عدة داعمة للفلسطينيين تحت شعار «الدفاع عن الحقوق الأساسية الديمقراطية: حرية التعبير أيضاً للفلسطينيين».

وتوقع المنظمون مشاركة نحو ألفي شخص، لكن قوات الأمن قدرت أن العدد قد يصل إلى 10 آلاف، ونشرت نحو 1400 شرطي لمواكبة التحرك الذي من المقرر أن ينتهي. وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا مواجهات عنيفة أحياناً بين المشاركين فيها وقوات الأمن.

وفي فرنسا، شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة بباريس. وناهز عدد المشاركين بحسب الشرطة 19 ألف متظاهر لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورفع بعضهم لافتات كتب عليها «الحرية لفلسطين». وإلى جانب شعارات الدعم لغزة، هتف المتظاهرون «قاطعوا إسرائيل». ولم تحظر الشرطة هذه التظاهرة التي دعت إليها جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، لكنها ذكّرت مسبقاً بأنها لن تتسامح مع «أي تجاوز». وتم الإعلان عن نحو أربعين تجمعاً آخر في جميع أنحاء فرنسا. وفي ليون خصوصاً، جمعت تظاهرة تحت الأمطار الغزيرة نحو 5000 شخص بحسب المحافظة، وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها «رفع الحصار الإجرامي عن غزة، الحرية لغزة». وفي مونبلييه جنوبي فرنسا، نظمت تظاهرة شارك فيها نحو 1750 شخصاً بحسب المحافظة. وفي ستراسبورغ شرقي البلاد، شارك 1500 شخص بحسب الشرطة في مسيرة دعماً لقطاع غزة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأطلق المتظاهرون هتافات تنتقد وصف وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، التظاهرات المتضامنة مع فلسطين ب«مسيرات الكراهية». كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل «الحرية لفلسطين»، داعين الحكومة البريطانية إلى دعم مطالب وقف إطلاق النار. وإلى جانب المتظاهرين، شارك في الفعالية الزعيم السابق لحزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، وعدد كبير من البرلمانيين والممثلين عن منظمات حقوق الإنسان.

ونظم آلاف تظاهرات في الدنمارك، تضامناً مع فلسطين. وتجمع المتظاهرون في ساحة البلدية وسط العاصمة كوبنهاغن ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها «أوقفوا الحصار على غزة»، و«أوقفوا إسرائيل الآن»، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني وتؤكد حقوقه الوطنية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين كما أقرتها القرارات الدولية. وطالب المشاركون في التظاهرة العالم، بوقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. كما تظاهر الآلاف في مدينة ميلانو الإيطالية دعماً لفلسطين، ورفضاً للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة إلى وقف قتل المدنيين، ووقف المجازر المرتكبة بحقهم.

من جهة أخرى، نظمت مسيرة شعبية لدعم الفلسطينيين في سانتياغو بتشيلي، في الوقت الذي تكثف فيه بعض أكبر دول أمريكا اللاتينية إداناتها للهجوم الإسرائيلي على غزة.(وكالات)