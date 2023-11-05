بدء الاجتماع التنسيقي لـ 5 وزراء خارجية عرب في عمّان حول ما يجري بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، السبت، أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق جهودهم الهادفة للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، وفقا لصحيفة العربي الجديد.

ويضم الاجتماع إضافة إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يرأس الاجتماع، كلا من رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، وإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، أمس الجمعة، إن وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم السبت اجتماعاً تنسيقياً في عمان، وذلك في سياق جهودهم للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وغادر حسين الشيخ والمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، صباح السبت، عبر مروحية أردنية إلى العاصمة عمان لحضور الاجتماع التنسيقي. وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد" إنه ستتم مناقشة عدة نقاط في هذا الاجتماع الذي يسبق لقاء وزراء الخارجية العرب مع بلينكن.

وحول النقاط التي ستتم مناقشتها، قال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "أولا وقف العدوان الإسرائيلي، وثانياً إدخال المساعدات، وثالثا لجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ورابعا الخصومات التي قامت بها حكومات الاحتلال الإسرائيلي على أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سوف تخصم حصة غزة من هذه العائدات".

وتابع: "هذا النقاش والمخرجات التي سيتم التوافق عليها لها أهمية كبيرة قبيل انعقاد اجتماع القمة العربية الطارئة في الحادي عشر من الشهر الجاري".