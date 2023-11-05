حكومة "حماس" علقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

كشف مصدر مسؤول في هيئة المعابر، لوكالة "فرانس برس"، أنّ حكومة "حماس" علّقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسيّة المزدوجة إلى ​مصر​، بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيّين إلى مستشفيات مصريّة.

وأوضح أنّه "لن يتمّ سفر أيّ من حمَلة الجوازات الأجنبيّة من قطاع ​غزة​، إلّا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشّمال باتجاه ​معبر رفح​".

من جهته، أكّد مصدر أمني مصري لوكالة "فرانس برس"، أنّه "لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري"، مبيّنًا أنّ الحركة توقّفت "بعد قصف سيّارات الإسعاف الّتي كانت تنقل المصابين إلى المعبر".

وكان قد أكّد ​الجيش الإسرائيلي​ الجمعة أنّه قصف سيّارة إسعاف خارج مستشفى الشّفاء الأكبر في غزة، زاعمًا أنّها كانت تنقل عناصر من حركة "حماس"، لكنّ الحركة نفت ذلك. وأدّى القصف إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين، بحسب وزارة الصحّة في حكومة حماس.