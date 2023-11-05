برلمانيون : ارتكاب جيش الاحتلال مجازر فى فلسطين وصمة عار على جبين المجتمع الدولى

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القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بشدة الاستهداف الوحشى من سلطات الاحتلال الاسرائيلى لقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي.

وأكد " سليم " أن استمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته الوحشية والدموية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية يرجين وسط صمت المجتمع الدولي، مطالباً بالتحرك العاجل من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وقذف المستشفيات والمنشآت المدنية التي تجاوزت الخطوط الحمراء ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

وأكد على ضرورة تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، مطالباً من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التدخل لإنهاء معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية بعد استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى أعمالها الإجرامية والخطيرة داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

بينما اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، إعلان وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال الاسرائيلى ل 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.

كما أكد أن الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى الاحتلال بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الاعلامية لجيش الاحتلال لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى ترتكب جرائمها ومجازرها البشرية والدموية امام العالم كله من خلال قيامها بقصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الاسعاف، مؤكدا أن إحدى المجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى أدت إلى استشهاد 15وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة واعترف جيش الاحتلال باستهدافها وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال، قائلا "المجتمع الدولى لايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين".