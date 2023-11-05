شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات التنمية الشاملة فى سيناء.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت شمال سيناء من ويلات الإرهاب الذي استمر لمدة 10 سنوات، حيث استشهد العديد من أبناء محافظة شمال سيناء، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، ولم يكن أمام الدولة المصرية سوى الاتجاه إلى التنمية والتعمير لتحقيق الأمن والحماية لسيناء، وعدم الاقتصار على الأمن بمفهومه العسكري أو التقليدي، بل ضمان تحقيق الأبعاد الأخرى للأمن غير التقليدية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لذلك تم إطلاق المشروع القومي لتنمية شمال سيناء منذ 2014، والعمل في مسارات متوازية.

على المستوى الأمني؛ تم إطلاق الحرب على الإرهاب، وحققت الدولة في ذلك مستويات متقدمة في مواجهة الظاهرة الإرهابية كما صرح الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في فبراير 2023. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تم تطوير البنية الأساسية لتحقيق عملية التنمية من خلال تعزيز شبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وكذلك تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط سيناء بمصر، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية.

كما نفذت الدولة مشروعات في سيناء بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، وبلغت قيمة مشروعات شمال سيناء ما يقرب من 290 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كافة المجالات، وتبلغ الاستثمارات المستهدف القيام بها فى شمال سيناء خلال الخمس سنوات القادمة نحو 363 مليار جنيه، منها 302 مشروع في مدن (رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل) بهدف تحسين مستوى الحياة لأهالي شمال سيناء.