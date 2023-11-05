اعتراف كلامي

ليس اسهل من ان نقول اننا مسيحيون ونؤمن بأن ​يسوع المسيح​ هو الاله الحي، ولكن ماذا بعد؟ هل يكفي ذلك بالفعل؟ اثبتت القرون والسنوات التي مرّت ان الكلام غير كاف، فالمسيحيون كثر ولكن من يعمل بمشيئة المسيح قليل. نعترف بالكلام واللسان فقط اننا نحب المسيح ونحمل اسمه، بينما يظهر بالعمل والحق اننا لسنا كذلك.

كيف نعترف بالمسيح انه ابن الله الحي اذا لم نحب اخوتنا؟ كيف نحيي ذكرى الميلاد والقيامة اذا لم نتخلص من انساننا القديم؟ كيف نوصل بشارة المحبة اذا كنا نعمل في سبيل المملكة الارضية؟ كيف سيصدقنا الله اذا كنا نكذب على انفسنا؟.