الآلاف تظاهروا في إسرائيل مطالبين نتانياهو ببذل مزيد جهود إضافية للإفراج عن الأسرى

شارك الآلاف في ​تل أبيب​ في تظاهرة لعائلات وأنصار الأسرى لدى حركة "حماس"، مطالبين رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ ببذل مزيد من الجهود للإفراج عنهم.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "المئات تظاهروا أيضًا في ​القدس​ خارج مقرّ إقامة نتانياهو، هاتفين "استقالة الآن" و"7 تشرين الأوّل، مسؤول ومذنب".

وأكّد منتدى عائلات الأسرى والمختفين، الّذي دعا إلى التّجمّع في تل أبيب أمام وزارة الدّفاع، أنّ "أُسر الأسرى والمفقودين لن تعود إلى ديارها حتّى عودة جميع الأسرى إلى منازلهم".

وقد قُتل ما لا يقلّ عن 1400 شخص في إسرائيل منذ 7 تشرين الأوّل، وفق سلطات البلاد، فيما أعلنت وزارة الصحة في ​غزة​ مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نحو 3900 طفل.