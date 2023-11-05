شدّد النّاطق باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، على أنّ "شعبنا العظيم يقف في وجه العدوان الهمجي النّازي والمحرقة الصّهيونيّة البشعة بكلّ إيمان وصلابة، ويتعرّض لإبادة ممنهجة من قبل عدوّ احترف قتل الأبرياء، وأمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب، فتمادى في تحدّي كلّ الأعراف والقوانين".
وأعلن، في رسالة صوتيّة جديدة، بشأن آخر التّطوّرات في قطاع غزة، أنّ "الكتائب دمّرت 24 آليّة عسكريّة بين دبّابة وناقلة جند وجرّافة بشكل كلّي أو جزئي، خلال الـ48 ساعة الأخيرة في محاور القتال"، مشيرًا إلى أنّ "مقاتلي "كتائب القسام" يواصلون القتال في محاور تقدّم العدو في شمال غرب مدينة غزة وجنوبها، ويواصلون الالتفاف خلف القوّات الإسرائيليّة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنودها".
وأكّد أبو عبيدة أنّ "سلاح القنص ينفّذ عمليّات دقيقة ضدّ كلّ جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الآليّة الّتي يتحصّن فيها"، مشدّدًا على أنّ "الخراب الّذي يزرعه العدو، لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار". ولفت إلى "أنّنا نخوض حربًا غير متكافئة، لكنّها ستُدرَّس في العالم وسيخلّدها التّاريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: نخوض حربًا غير متكافئة ونلتف خلف القوات الإسرائيلية ونلتحم من المسافة صفر مع جنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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