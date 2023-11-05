اخبار العالم

حملة السيسي تستقبل عددًا من الشخصيات العامة.. وتدعو الجميع لمناقشتها

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر :
تستمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في استقبال جميع الفئات العمرية والاجتماعية والسياسية، حاملين معهم رؤيتهم لكل الموضوعات.

ولفتت الحملة الانتخابية، أن تلك اللحظات فرصة كبيرة للاستماع ومناقشة رؤى الجميع والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهنا.

وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، حضرنا اليوم لأننا رأينا الدعم الذي يحظى به القطاع والاستقرار الذي نتمتع به.

وقال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء: هذا القطاع مفتاحه الأمن والاستقرار والتعامل مع الدول الخليجية، وهو ما حدث.

وأكد عفت لبدة، سكرتير عام اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن الدعم الذي شهده الاتحاد خلال الأعوام الماضية كان السبب في أن نكون وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس في هذه الانتخابات فقط وإنما في المرات السابقة أيضا.

كما حث عدد من القياديين في عدد من النقابات والاتحادات المهنية والرياضيين الشعب إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا