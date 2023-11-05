حملة السيسي تستقبل عددًا من الشخصيات العامة.. وتدعو الجميع لمناقشتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر :

تستمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في استقبال جميع الفئات العمرية والاجتماعية والسياسية، حاملين معهم رؤيتهم لكل الموضوعات.

ولفتت الحملة الانتخابية، أن تلك اللحظات فرصة كبيرة للاستماع ومناقشة رؤى الجميع والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهنا.

وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، حضرنا اليوم لأننا رأينا الدعم الذي يحظى به القطاع والاستقرار الذي نتمتع به.

وقال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء: هذا القطاع مفتاحه الأمن والاستقرار والتعامل مع الدول الخليجية، وهو ما حدث.

وأكد عفت لبدة، سكرتير عام اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن الدعم الذي شهده الاتحاد خلال الأعوام الماضية كان السبب في أن نكون وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس في هذه الانتخابات فقط وإنما في المرات السابقة أيضا.

كما حث عدد من القياديين في عدد من النقابات والاتحادات المهنية والرياضيين الشعب إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات.