أبرزعا علاجات السمنة والأطفال.. 10 توصيات لأول مؤتمر لعلاج طبيعي كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

كشف الدكتور عبدالعزيز شريف، وكيل كلية طب العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ، عن توصيات المؤتمر العلمي الاول لكلية العلاج الطبيعي جامعة كفرالشيخ، تحت عنوان "الاستراتيجيات الحديثة في العلاج الطبيعي والبحث العلمي"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس الجامعة والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وفايز الشامى عميد الكلية ورئيس المؤتمر وعبدالعزيز شريف وكيل الكليه ومقرر المؤتمر،

وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

١- ضرورة التواصل بين التخصصات الطبية المختلفة.

٢- اتباع احدث الأساليب العلمية في علاج الحالات التي تواجهه اخصائي العلاج الطبيعي في كافة التخصصات.

٣- التشخيص المبكر لحالات الاطفال اولى طرق العلاج.

٤- ضرورة الحفاظ على سلامة الاطفال اثناء عمل جلسات العلاج الطبيعي.

٥- معرفة الاساليب الحديثة في علاج السمنة وسوء التغذية.

٦- دور التغذية السليمة في علاج الامراض المناعية.

٧- اتباع الطرق الحديثة في علاج الالام الظهر وان هناك اكثر من برنامج لعلاج ألام الظهر.

٨- اتباع الوسائل الامنه والحديثة في علاج الجلطات ونزيف المخ.

٩- الاكتشاف المبكر لحالات اختناق عصب الرسغ عند السيدات تقلل فرص التعرض للعملية الجراحية.

١٠- ضرورة عمل لقائات علمية مختلفة في كافة التخصصات المعتمدة على البحث العلمي في كافة مجالات العلاج الطبيعي.