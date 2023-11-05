برلمانية: استمرار مصر استقبال الجرحى الفلسطينيين تأكيد على دعمها لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب اراده جيل، إن مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري بالأردن بشأن الأوضاع في غزة، تأكيد على اتباع الدولة المصرية كافة السبل للدعم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية.

وأوضحت "موسى"، أن الاجتماع الوزاري بالأردن يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة توحيد الجهود العربية لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى ضرورة احتواء هذه الأزمة والرفض الكامل لكل جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، علاوة على رفض التهجير القسري وتجنب محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار فتح معبر رفح لدخول الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم لهم في المستشفيات المصرية تأكيد على دعم مصر لحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري، يتوجه اليوم إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.