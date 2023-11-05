إسلام بحيري عن فيديوهات الشيخ الشعراوي بزوال إسرائيل: "خلقت عداوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الباحث إسلام بحيري، إن التنبؤ بزوال إسرائيل استنادًا لما ورد في سورة الإسراء لا أساس له بشهادة كل المفسرين.

وأضاف بحيري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي رسخ لزوال إسرائيل في خواطره في السبعينات حين قال: "الآن ننتظر ما وعدنا الله من دخول المسجد الأقصى، وستكون لنا الكّرة الأخيرة عليهم، وهو وعد أت لا ريب فيه".

ولفت الباحث إسلام بحيري، إلى أن خواطر الشيخ الشعراوي حول نبوءة زوال إسرائيل ودخول المسلمين للمسجد الأقصى خلقت قاعدة شعبية مرعبة وتسببت في عداوة تاريخية مع إسرائيل، متابعًا: "الله لا يورث العداوات في كتابه، ومفيش كتاب ديني يخلق عداوة تاريخية بين الشعوب"

وأكمل بحيري: قبل 80 عامًا لم يكن هناك أي تنبؤ لزوال إسرائيل بشهادة كل المفسرين للقرآن، وقد دعم هذا الرأي الشيخ محمد سيد طنطاوي في ملخص رسالة الدكتوراة التي قدمها في 25 ألف صفحة.

واستطرد: أتحدى أحد أن يأتي بتفسير أي من المفسرين للقرآن من ألف عام يقول إن القرآن ورد به أي تنبؤ لزوال إسرائيل، مختتمًا: "إحنا بندفع ثمن 500 عام من الجهل بعد وقف الطباعة".