يسري عبدالله وعبده الزراع يناقشان ديوان "مرسوم بلون خفيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان (مرسوم بلون خفيف) للشاعر إبراهيم رفاعي.

ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والكاتب عبده الزراع ، ويدير الندوة الكاتب والصحافي محمود الشربينى.

ويعد (مرسوم بلون خفيف)، والصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، الديوان الثالث لشاعر العامية إبراهيم رفاعي، بعد ديوانيه (قلب أراجوز)، و(هزيمتين واوصل).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.