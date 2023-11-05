نشرة التوك شو.. إسلام بحيري يصدم الجميع بنبوءة زوال إسرائيل.. وحقيقة بسكويت غزة منتهي الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

إسلام بحيري: الشعراوي رسخ لزوال إسرائيل في خواطره

قال الباحث والمفكر إسلام بحيري، إن التنبؤ لزوال إسرائيل استنادًا لما ورد في سورة الإسراء لا أساس له بشهادة كل المفسرين، مشيرًا أن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي رسخ لزوال إسرائيل في خواطره في السبعينات حينما قال: "الآن ننتظر ما وعدنا الله من دخول المسجد الأقصى، وستكون لنا الكّرة الأخيرة عليهم، وهو وعد أت لا ريب فيه".

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، لفت الباحث والمفكر إسلام بحيري، إلى أن خواطر الشيخ الشعراوي حول نبوؤة زوال إسرائيل ودخول المسلمين للمسجد الأقصى خلقت قاعدة شعبية مرعبة وتسببت في عداوة تاريخية مع إسرائيل، متابعًا: "الله لا يورث العداوات في كتابه، ومفيش كتاب ديني يخلق عداوة تاريخية بين الشعوب"

وأكمل بحيري، قبل 80 عامًا لم يكن هناك أي تنبؤ لزوال إسرائيل بشهادة كل المفسرين للقرآن، وقد دعم هذا الرأي الشيخ محمد سيد طنطاوي في ملخص رسالة الدكتوراة التي قدمها في 25 ألف صفحة.

واستطرد: أتحدى أحد يأتي بتفسير لأحد المفسرين للقرآن من ألف عام يقول أن القرآن ورد به أي تنبؤ لزوال إسرائيل، مختتمًا: "إحنا بندفع ثمن 500 عام من الجهل بعد وقف الطباعة"

- إسلام بحيري: نبوؤة زوال إسرائيل في القرآن فكرة إخوانية لا أساس لها

وأضاف الباحث والمفكر إسلام بحيري، أن النبوؤة اختراع إخواني لا أساس له، بدأ في بداية الخمسينات واستمر حتى عام 1988 تمهيدًا لبذوغ حركة حماس، موضحًا أن الإخوان عمدوا إلى استنطاق النص بشأن التنبؤ بزوال اليهود ودولتهم لخق عداوات تاريخية مع الكيان الصهيوني والتمهيد لحركة حماس التابعة لهم.

من 80 عام لم يكن هناك أي تنبؤ لزوال إسرائيل بشهادة كل المفسرين ودعم هذا الرأي الشيخ محمد سيد طنطاوي في ملخص رسالة الدكتوراة

- ليس مصريًا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حقيقة البسكويت منتهي الصلاحية

كشف الدكتور مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منتج بسكويت منتهي الصلاحية ضمن شحنات المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأكد الجيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن المنتج الذي تداوله أحد سكان قطاع غزة، في مقطع الفيديو، مقدم من برنامج الأمم المتحدة للأغذية كمساعدة لأهل غزة وليس منتج مصري.

- وزير الصحة: تشكيل لجنة لمعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة من إسرائيل في حرب غزة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة وأحدثت إصابات مؤثرة ومدمرة بأجسام المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن هناك احتمالية بأن هذه الإصابات قد تنتج عن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال وأحدثت مثل هذه الإصابات، متابعًا إن مصر تستقبل 50 حالة مصابة يوميا تأتي من معبر رفح للعلاج، مضيفًا: "هناك أطفال نسبة الحروق تصل إلى في جسمهم.

- وزير الصحة: خطة لاستقبال مصابي الأورام من غزة

كشف وزير الصحة تفاصيل زيارته اليوم لمستشفيات العريش، موضحًا أن هناك أكثر من سيارة إسعاف تنتظر مصابي غزة عند معبر رفح لعلاجهم في مصر.

وأوضح وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك خطة متكاملة لاستقبال أضعاف الأعداد من المصابين من الأشقاء بغزة، بالإضافة إلى وجود خطة لاستقبال مصابي الأورام من غزة، لافتًا إلى أن مصر تقف بجانب أشقائها في كل الدول الحدودية ولا يمكن أن يزايد أحد على دور مصر، حيث نستقبل الأشقاء من السودان وليبيا وفلسطين ومصر دائمًا حاضرة وبقوة لدعم الأشقاء.

- الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 80 مصابًا فلسطينيًا ووفرنا سكنا لذويهم

علق الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، على زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحية، إلى العريش، اليوم، لمتابعة استعدادات المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، قائلًا: منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

وتابع زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي: استطعنا يوم الثامن من أكتوبر تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني المستلزمات الطبية والأدوية، متابعًا: استقبلنا حتى اليوم حوالي 80 مصابًا من قطاع غزة، وتم توزيعهم على المستشفيات الموجودة في محافظة شمال سيناء.

- سمير فرج منتقدًا خطاب حسن نصر الله: يا ريته ما طلع أتكلم

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله بخصوص موقف الحزب من خوض الحرب في غزة، قائلا: يا ريته ما طلع أتكلم، مضيفًا أن إيران قوية ولكن السياسة لعبة،لافتا إلى أن حسن نصر الله تحدث ساعة أو ما يزيد وكان يعبر عن صوت إيران في المنطقة، وخلاصة الخطاب أن ح