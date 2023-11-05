بايدن يعلن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

وقال بايدن ردا على سؤال هل تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.

في وقت سابق ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في عمّان إن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف بلينكن: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن مقاومة الولايات المتحدة لدعوات وقف إطلاق النار وضعتها على خلاف مع شركائها العرب، بما في ذلك وزراء الخارجية العرب الذين التقى بهم في عمان.