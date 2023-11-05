"أكسيوس": الخلافات تشتد داخل فريق حملة بايدن الانتخابات بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن حدة الانقسامات بين مساعدي ومستشاري حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، الانتخابية تتزايد بسبب الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واكدت المصادر ان بعض أعضاء فريق بايدن يعتقد أن البيت الأبيض "يتغاضى عن هجوم غير أخلاقي" على الفلسطينيين، بينما يعتقد آخرون أن بايدن يظهر "وضوحا أخلاقيا" من خلال الدفاع عن إسرائيل ضد مقاتلي حركة "حماس".

وأشارت إلى أن الانقسامات داخل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، التي يعتمد عليها بايدن في حملته لإعادة انتخابه، "تعكس خلافات أجيال وخلافات سياسية جدية بين الديمقراطيين" حول الصراع في الشرق الأوسط. حيث أن الجيل الأكبر سنا يؤيد إسرائيل، في حين أن الأعضاء الأصغر سنا في اللجنة يؤيدون الفلسطينيين.

وأكدت أن أحد موظفي اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي يفكر حتى في الاستقالة بسبب موقف بايدن الداعم لإسرائيل.