الجيش الاسرائيلي اقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس

أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

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