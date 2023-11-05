مسؤول ملف الأسرى بحماس: نتانياهو يريد قتل الأسرى الإسرائيليين

اكد عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، إن الحركة معنية بإطلاق سراح ستة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يريد عودة الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.
وأضاف جبارين، أن إصرار نتانياهو على استمرار عمليات القصف لتشمل جميع المواقع في قطاع غزة هو بهدف قتل الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة والتخلص منهم، لأنه "يعرف أن كل أسير إسرائيلي له قيمة عند المقاومة".
وأوضح جبارين أن قيادة حماس أبلغت جميع الوسطاء بأن الحركة جاهزة لتبادل الأسرى الإسرائيليين في مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
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