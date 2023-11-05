الطقس اليوم مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "لبنان والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بكتل هوائيّة حارّة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة في المناطق كافّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، مع احتمال أن تحمل معها طبقات من الغبار. ويستمرّ تأثيرها حتّى يوم الإثنين، إذ تبدأ بالانحسار تدريجيًّا، فتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكنّها تبقى فوق معدّلاتها".
وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان الاحد مشمس إلى قليل الغيوم، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي هي فوق معدّلاتها، وانخفاض إضافي بنسبة الرّطوبة. تبقى الرّياح ناشطة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مع احتمال أن تكون محمَّلة بطبقات من الغبار".
ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة لكنّها تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة، يرافقها ارتفاع بنسبة الرّطوبة".
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