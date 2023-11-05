ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة الى 51 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة الى 51 قتيلا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن مقتل 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

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