كتائب القسام: دمّرنا آليتين إسرائيليتين في كمين محكم شرقي خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها دمّرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرقي خان يونس بقذائف من طراز "الياسين 105".
واكدت القسّام في بيانٍ لها إنّ مقاتليها أوقعوا القوات الإسرائيلية المتوغّلة شرقي خان يونس في كمينٍ محكم، مشيرةً إلى أنّ مقاتليها تصدّوا للقوات الإسرائيلية التي تحاول التوغّل في منطقة الفراحين من خلال استهدافها بقذائف من طراز "الياسين 105"، وسلاح القنص الثقيل، والأسلحة المتوسطة، وقذائف الهاون.
وكشفت كتائب القسّام أنّ الكمين المحكم أدّى إلى تدمير دبابتين إسرائيليتين، مضيفةً أنّ مقاتليها عادوا إلى قواعدهم بسلام.
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