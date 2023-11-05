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المانيا.. عملية "احتجاز رهائن" تُعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة هامبورغ عبر منصة إكس "توجد حاليا عملية أمنية كبيرة على مدرج مطار هامبورغ".

وأضافت "نحن في الموقع مع فرقة كبيرة من خدمات الطوارئ. ونفترض حاليا وجود عملية احتجاز رهائن".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا اقتحم المنطقة الأمنية على المدرج وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء.


وأوردت صحيفة بيلد أن في سيارته طفلان، مضيفة أن والدة الطفلين أبلغت الشرطة باحتمال اختطافهما قبل وقت قصير من وقوع الحادثة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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