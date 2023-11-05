شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الإسباني ينقذ أكثر من 500 مهاجر في المحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الإسباني، إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري.

وذكر خفر السواحل أنه عثر أيضًا على جثتين بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم، من أربعة قوارب في المياه قبالة جزيرة إل هييرو، أصغر جزر الكناري وأبعدها نحو الغرب.

هجرة غير شرعية

وأشار الحرس المدني الإسباني، إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في وقت لاحق في المستشفى، لافتًا إلى أن هناك نساء وأطفالا بين من أنقذوا.

كانت أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس، إن 30705 مهاجرين غير شرعيين وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

وأضافت: وهو ما يمثل زيادة 111 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

جهود التصدي للهجرة غير الشرعية

هذا ويقترب هذا العدد من الرقم القياسي لعام 2006 بأكمله، والذي بلغ 31678 مهاجرًا وصلوا إلى جزر الكناري.

وأكدت الحكومة الإسبانية، إنها ستوفر أماكن إقامة طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في فنادق ونزل وثكنات عسكرية.