“300 مليون” من السعوديين لغزة بـ”72 ساعة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تخطت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع دخولها اليوم الرابع، حاجز الـ 300 مليون ريال، تبرع بها أكثر من نصف مليون شخص، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي افتتح الحملة بـ30 مليون ريال، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال.

وكانت الحملة قد دشنها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الخميس الماضي؛ وأكد الربيعة آنذاك، أن التبرعات سيجري جمعها عبر منصة “ساهم”، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، أو الحساب البنكي الموحد الذي تم تخصيصة للحملة.

والحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تأتي من الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، تجاه الأشقاء، وهي التي لم تتوانى يوماً عن الوقوف إلى جانب المحتاجين، في شتى بقاع الأرض؛ من منطلق دورها الإنساني والأخلاقي.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ الجهة الوحيدة المصرح لها بتسلُّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة.

وحذرت الداخلية، من جمع التبرُّعات بدون ترخيص من الجهات المختصة، واعتبرته يُعَدّ عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة، ويعرّض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية.