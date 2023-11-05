الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 30 شاحنة مساعدات إنسانية من نظيره المصري عبر معبر رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عبرت في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من معبر رفح إلى غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية عبرت من معبر رفح المصري إلى غزة وأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تسلموا الشاحنات في الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 451 شاحنة تحتوي على مساعدات.