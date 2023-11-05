القسام: أجهزنا على 5 جنود إسرائيليين ودمرنا آليات ودبابات بغزة وقصفنا إيلات بصاروخ "عياش250"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.



وذكرت الكتائب -في بيان مقتضب عبر تليغرام- "مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين".



وأضافت القسام أنها دمرت "آليتين صهيونيتين" متوغلتين جنوب تل الهوى بقذائف "الياسين 105″، كما استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".



وتابعت "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة صهيونية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا"، مؤكدة أنها قصفت تجمعا للآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا وشرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف الهاون.



كما أعلنت كتائب القسام، تدمير دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105"



وقالت الكتائب أيضا، إنها قصفت إيلات بصاروخ عياش 250 .مضيفة أنها قصفت أسدود وكيبوتس نيريم برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وقالت صحيفة هآرتس أن الاحتلال "اعترض صاروخاً أطلقته حماس من قطاع غزة باتجاه مدينة إيلات جنوب البلاد"، وتبلغ المسافة بين غزة وإيلات 250 كيلومتراً وهي أبعد مسافة تصلها صواريخ حماس حتى الآن بحسب هآرتس.

